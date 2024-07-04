Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.

Напомним, ранее сообщалось, что 116 человек погибли в результате давки на встрече с гуру в Индии.