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    21:51, 03 Июль 2024 | GMT +6

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    – С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.

    Напомним, ранее сообщалось, что 116 человек погибли в результате давки на встрече с гуру в Индии.

    Теги:
    Акорда Соболезнования Касым-Жомарт Токаев Индия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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