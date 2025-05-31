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    20:04, 30 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича с национальным праздником Республики Хорватия – Днем государственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана в своей поздравительной телеграмме отметил неизменное углубление политического диалога, укрепление экономических и культурных связей между Астаной и Загребом. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь плодотворно развиваться.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в его ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Поздравления Хорватия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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