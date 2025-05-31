20:04, 30 Май 2025 | GMT +5
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Хорватии
Президент Казахстана в своей поздравительной телеграмме отметил неизменное углубление политического диалога, укрепление экономических и культурных связей между Астаной и Загребом. Он выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь плодотворно развиваться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Зорану Милановичу успехов в его ответственной государственной деятельности, а хорватскому народу – благополучия и процветания.