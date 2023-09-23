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    09:32, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства направил телеграмму поздравления Королю Саудовской Аравии

    президент
    Фото: пресс-служба Акорды

    Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    – Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета, – говорится в телеграмме.

    Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана
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