Глава государства выразил соболезнования Вьетнаму в связи с жертвами тайфуна «Вифа»

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Вифа» во Вьетнаме.

— Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме.