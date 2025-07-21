19:27, 20 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства выразил соболезнования Вьетнаму в связи с жертвами тайфуна «Вифа»
Глава государства направил телеграмму соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает агентство Kazinform, со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Вифа» во Вьетнаме.
— Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме.