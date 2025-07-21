РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:27, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства выразил соболезнования Вьетнаму в связи с жертвами тайфуна «Вифа»

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает агентство Kazinform, со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна «Вифа» во Вьетнаме.

    — Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, — говорится в телеграмме.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Президент Казахстана Вьетнам
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают