Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Хорватия

– Сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться, – говорится в телеграмме.