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    12:16, 30 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Хорватия

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником – Днем государственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – Сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться, – говорится в телеграмме.

    Глава государства пожелал Президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу – благополучия.

    Теги:
    Акорда Поздравления Токаев Касым-Жомарт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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