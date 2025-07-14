Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Франции
Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики — Днем взятия Бастилии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.
Ранее в Париже открылась выставка, посвященная Нургисе Тлендиеву, приуроченная к 100-летию со дня рождения одного из величайших композиторов XX века.