09:04, 06 Декабрь 2023 | GMT +6
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
– Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и «зеленый» рост, – говорится в телеграмме.