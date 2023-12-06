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    09:04, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Финляндии

    акорда
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    – Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и «зеленый» рост, – говорится в телеграмме.
    Теги:
    Акорда Казахстан Поздравления Токаев Касым-Жомарт Финляндия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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