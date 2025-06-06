10:03, 06 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Швеции
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
– Этот знаменательный праздник олицетворяет единство, историческое наследие и прочные демократические традиции, глубоко почитаемые шведским народом. Убежден, что под Вашим мудрым руководством Швеция и впредь будет служить примером устойчивого развития и инноваций, – говорится в телеграмме.