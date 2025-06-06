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    10:03, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Швеции

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Швеции
    Фото: Акорда

    – Этот знаменательный праздник олицетворяет единство, историческое наследие и прочные демократические традиции, глубоко почитаемые шведским народом. Убежден, что под Вашим мудрым руководством Швеция и впредь будет служить примером устойчивого развития и инноваций, – говорится в телеграмме.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Поздравления Швеция
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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