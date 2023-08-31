Глава государства направил поздравительную телеграмму Верховному правителю Малайзии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Главу государства – Верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



«Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран», – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.