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Глава государства направил поздравительную телеграмму Верховному правителю Малайзии

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
31 Августа 2023, 10:00
Глава государства направил поздравительную телеграмму Верховному правителю Малайзии Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев поздравил Главу государства – Верховного правителя Малайзии Султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран», – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.


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