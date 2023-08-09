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Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура Халиме Якоб

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 09:09
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура Халиме Якоб Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Халиму Якоб с Национальным днем Республики Сингапур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.


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