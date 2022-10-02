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    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником

    2 Октября 2022, 09:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

    «Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя! В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе», - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой .

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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