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    15:30, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства дал ряд поручений бизнес-омбудсмену Канату Нурову

    Прием у Президента
    Фото: Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.

    Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Бизнес Токаев Касым-Жомарт Предпринимательство и власть
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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