Глава государства дал ряд поручений бизнес-омбудсмену Канату Нурову

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.