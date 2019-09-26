Глава государства дал мировому сообществу важный мессендж – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в США был очень важен для Казахстана. Такое мнение высказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, визит получился очень насыщенным. Его ожидали с большим интересом сразу по нескольким причинам. Во-первых, наш Президент – видный дипломат, за плечами которого опыт работы, в том числе, заместителем Генерального секретаря ООН. Поэтому, в здании на Манхэттене он находился в кругу своих давних друзей и коллег. В этом ключе, конечно, надо отметить теплую атмосферу встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. Во-вторых, это его первая поездка в Нью-Йорк в новом качестве. По сути, выступление на Общих дебатах было презентацией его видения не только острых международных вопросов, но и внутреннего развития Казахстана. Международному сообществу, на мой взгляд, был дан важный мессендж о том, что наша страна готова и будет идти по пути демократических реформ. Президент выразил свое видение очень лаконично, но емко – разные мнения, одна нация», – сказал Д.Абаев.

По его словам, событие такого масштаба, как сессия Генеральной Ассамблеи ООН, это хорошая возможность для лидеров стран провести переговоры с коллегами.

«К.Токаев провел ряд важных встреч, в том числе и с Дональдом Трампом, а также с президентами стран, с которыми Казахстан объединяют тесные партнерские отношения и в экономике, и в политике. Президент встретился и с деловыми, и с политическими кругами. Поэтому, визит Главы государства был очень важен для Казахстана», - сказал министр.