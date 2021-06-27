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    03:22, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава гостинично-ресторанного комплекса в Костанае: «Каждый сотрудник имеет паспорт вакцинации»

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Бизнесвумен, директор гостинично-ресторанного комплекса «Глория» в Костанае Гульвира Кудайкулова поддерживает необходимость вакцинации граждан, занятых в сфере услуг. В частности, это касается общепита, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает предпринимательница, коллектив ее комплекса принял решение прививаться ещё в период первой волны вакцинации, в апреле этого года.

    «Ещё в апреле коллектив ресторанно-гостиничного комплекса «Глория» вакцинацию одними из первых получили в Костанае. У всех сотрудников есть паспорта вакцинации, говорит Г. Кудайкулова. — Первый компонент 12 человек из коллектива, и я в том числе, получили в апреле. Второй компонент - в мае. Ещё трое человек получили чуть позже. В штате у меня 20 человек, получается 15 ребят прошли вакцинацию, остальные по показаниям медицинским не могут вакцинироваться».

    По словам Кудайкуловой, коллектив весьма позитивно относя к предложению о необходимости вакцинации.

    «В самом начале, когда встал вопрос о здоровье, я сразу собрала свой коллектив, чтобы обсудить это и прийти к общему решению. В итоге все поддержали идею вакцинации, потому что мы работаем в сфере общепита и важно, насколько здоров будет каждый из нас»,- подытожила Г. Кудайкулова.

    Напомним, ранее Елбасы Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции и призвал казахстанцев активно вакцинироваться.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Костанайская область
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