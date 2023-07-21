Глава ФСМС высказал свое мнение по поводу предложения направить деньги ОСМС на частные медуслуги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Ахметов высказал свое мнение по поводу предложения Агентства по защите и развитию конкуренции направить средства системы обязательного социального медицинского страхования на оплату разницы в стоимости частных медицинских услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фонд социального медицинского страхования совместно с Министерством здравоохранения РК рассматривает возможность введения сооплаты за медицинские услуги в рамках ГОБМП и системы ОСМС. При этом отмечается тот факт, что введение сооплаты за медицинские услуги может иметь негативные последствия и риски для населения и поставщиков медицинских услуг. То есть введение сооплаты может создавать барьеры для доступа к услугам здравоохранения. Это может привести к неудовлетворенным потребностям и увеличению карманных расходов на здравоохранение, так как люди будут вынуждены нести дополнительные финансовые расходы на получение медицинской помощи», - говорится в ответе на запрос редакции.

По словам главы фонда, при внедрении метода совместной оплаты медицинских услуг у людей может пропасть мотивация к более ответственному использованию медицинских услуг.

«Кроме того, внедрение сооплата может привести к отрицательным результатам для здоровья определенных групп населения, включая лиц с низким доходом, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Эти группы могут испытывать трудности в оплате дополнительных расходов, что может негативно сказаться на их доступе к необходимой медицинской помощи и состоянию здоровья. И как следствие, привести к ускорению расслоения общества на богатых и бедных с развитием негативных социальных настроений в обществе», - добавил Сабит Ахметов.

По его словам, такой подход может снизить качество медицинских услуг.

«Важно отметить, что медицинские услуги в частных клиниках, работающих в системе ОСМС, должны быть предоставлены на тех же условиях и с тем же уровнем качества, что и в государственных учреждениях. Однако введение сооплаты может создать различия в доступе и качестве медицинской помощи между частными и государственными клиниками. Международный опыт также указывает на ряд рисков и негативное влияние сооплаты за медицинские услуги. Например, страны с сильной финансовой защитой применяют сооплату в ограниченном размере или разрабатывают свою политику сооплаты таким образом, чтобы защитить людей от финансовых трудностей. Это говорит о необходимости тщательного изучения имеющегося международного опыта, размеров и типов сооплаты, а также эффективности механизмов финансовой защиты. В свете этих факторов важно провести тщательное изучение рисков и подходов к введению сооплаты, учитывая международный опыт, а также проведение общественных слушаний с участием НПП «Атамекен» и других общественных организаций», - отметил Сабит Ахметов.