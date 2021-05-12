Глава ФСМС озвучил размер своей зарплаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов в ходе онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций озвучил размер своей заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя заработная плата составляет 1 млн 500 тысяч тенге в месяц. Если сравнивать с председателями, которые работали до меня, с 2019 года объем финансирования был увеличен в два раза – 1,8 трлн тенге. Однако моя заработная плата на 20 % меньше по сравнению с экс-председателями», - сказал Болат Токежанов.

Ранее он сообщал о том, что согласно плану закупа на 2021 год бюджетное оказание медицинской помощи населению предусмотрено в размере 1,8 трлн тенге, включая объем гарантированной медицинской помощи в размере 1,1 трлн тенге. Медуслуги в системе ОСМС - 700 млрд тенге. На 1 апреля фондом заключены договоры с 1363 поставщиками медицинских услуг, из них 688 частных клиник.