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Глава ФСМС назвал зарплаты сотрудников фонда

Автор:  
Серик Сабеков
19 Мая 2023, 13:32
Глава ФСМС назвал зарплаты сотрудников фонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На содержание сотрудников и Фонда социального медицинского страхования было потрачено около 9 млрд тенге. Об этом сообщил председатель правления фонда Сабит Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас по итогам 2022 года на содержание фонда сотрудников ушло где-то свыше 9 млрд тенге. Это на количество около тысячу человек, у нас в фонде с учетом центрального аппарата, с учетом работников территориальных подразделений, у нас во всех областях есть филиалы, где также работает порядка 700 человек, средняя заработная плата, это порядка 450 тыс тенге», - сказал Сабит Ахметов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер заявил, что это небольшая сумма, учитывая нагрузку.

«Но я сразу вам скажу, что это не большая сумма, поскольку у нас текучесть кадров ежегодно составляет порядка 22%. Это почти каждый пятый человек у нас ежегодно увольняется из-за того, что нагрузка очень большая, очень много работы, и, соответственно, не выдерживают и уходят», - отметил Сабит Ахметов.

Спикер уточнил, что около 80% от этих средств составляет фонд оплаты труда и 20% это иные расходы.


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