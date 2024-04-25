Глава Fly Arystan решил уволиться, чтобы быть ближе к семье в Южной Африке

Президент авиакомпании Fly Arystan, дочернего предприятия Air Astana, Адриан Хэмильтон-Маннс принял решение об увольнении и возвращении в Южную Африку, чтобы проводить больше времени с семьей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об изменении в управлении FlyArystan сообщили в пресс-службе группы Air Astana.

— Мы с сожалением узнали о решении Адриана покинуть компанию, однако понимаем, что это непростое решение принято по семейным обстоятельствам ввиду расстояния между Казахстаном и Южной Африкой, где проживает его семья. С 2020 года FlyArystan вырос из стартапа в авиакомпанию с авиапарком из 19 самолетов, значительным ростом выручки и географического охвата. Мы признательны Адриану за достижения в период четырех лет его руководства, и желаем всего наилучшего в будущем, — прокомментировал главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер.

Как сообщили в компании, до назначения постоянной замены с 20 мая исполняющим обязанности президента FlyArystan будет назначен Ричард Леджер. Адриан Хэмильтон-Маннс останется во FlyArystan до конца мая для плавной передачи дел и обязанностей Леджеру.

— Господин Леджер с 2009 по 2017 годы занимал должность директора по глобальным продажам Air Astana, а с 2017 по 2022 годы должность вице-президента по маркетингу и продажам. Благодаря управлению г-на Леджера, выручка компании выросла на 58%, с 646,8 млн долларов США в 2008 году до 1,02 млрд долларов США в 2022 году. По настоящее время г-н Леджер отвечает за деятельность Air Astana в Великобритании, Европе и Америках, базируясь в Лондоне, — сообщили в компании.

В сообщении также отмечается, что Хэмильтон-Маннс присоединился к FlyArystan в 2020 году. Под его руководством выручка компании выросла на 384%, с 57,4 млн долларов США в 2020 году до 277,8 млн долларов США в 2023 году, что сделало FlyArystan одной из самых быстрорастущих авиакомпаний в мире.