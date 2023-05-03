Глава ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Казахстан с рабочим визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

В ходе предстоящего визита запланирована встреча главы ФИФА с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Также Джанни Инфантино примет участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.

Кроме того, президенты ФИФА и КФФ обсудят ряд вопросов по реализации совместных проектов по развитию футбола в стране.

Отметим, это первый визит Инфантино в Казахстан в качестве главы ФИФА.







