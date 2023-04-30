Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Глава ФИДЕ посадил дерево в астанинском Сквере шахматистов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Апреля 2023, 13:15
Глава ФИДЕ посадил дерево в астанинском Сквере шахматистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович принял участие в посадке деревьев в столичном Сквере шахматистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свое время деревья здесь сажали экс-аким Астаны Умирзак Шукеев и Анатолий Евгеньевич Карпов (12-й чемпион мира по шахматам - прим. ред.). Эта традиция имеет особое значение. Астана на этот период стала мировой шахматной столицей, принимая при поддержке ФИДЕ чемпионат мира. Сегодня у нас отличная новость – президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вместе с нами в этом сквере тоже посадит дерево», - сказал вице-президент Азиатской шахматной федерации Дармен Садвакасов во время посадки.

А. Дворкович подчеркнул, что рад продолжить эту традицию.

«Сегодня завершающий день – состоится матч тай-брейк между Дином Лиженем и Яном Непомнящим. Они определят, кто станет 17-ым чемпионом мира. Надеюсь, кто-то из них приедет и сделает еще один шаг в этой замечательной традиции. Рад оказаться участником истории такой почетной кампании», - заявил он.

photo

В свою очередь, руководитель столичного Управления физкультуры и спорта Самат Жылкыбаев также отметил важность данного события.

«Благодарю мировую федерацию шахмат за то, что поддержали нас, за то, что Астана проводит сегодня такой чемпионат. Турнир проходит на очень хорошем уровне, помимо это проходит фестиваль шахмат. Очень приятно, что в Астане порядка 10 тысяч детей занимаются шахматами и самый большой бюджет у нас в стране уделяется именно на развитие шахмат», - добавил С. Жылкыбаев.

Ранее президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ход финального матча чемпионата мира по шахматам между Дином Лиженем и Яном Непомнящим.

photo

Астана   Спорт   Шахматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич