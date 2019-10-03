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Глава федерации тенниса Казахстана назначен вице-президентом ITF

3 Октября 2019 18:00
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Глава федерации тенниса Казахстана назначен вице-президентом ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава федерации тенниса Казахстана назначен вице-президентом Международной федерации тенниса ITF, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) единогласно переизбрал Мари Пьерс (Франция) и Марка Вудфорда (Австралия) в качестве двух представителей спортсменов в Совете директоров на срок полномочий с 2019 по 2023 гг.

«Мэри и Марк внесли значительный вклад в Совет директоров за последние четыре года, и мы рады тому, что они пробудут с нами еще столько же. Благодаря им на заседаниях Совета всегда присутствует «голос» самих спортсменов, что помогает нам принимать обоснованные решения во благо тенниса и стран-участниц Международной федерации тенниса»,- заявил президент ITF Дэвид Хаггерти.

Совет ITF также единогласно произвел четыре назначения на старшие руководящие роли в организации. Главным казначеем назначен Рене Штаммбах (Швейцария), который также продолжит выполнять обязанности председателя Финансового комитета. Были также избраны три вице-президента: бывший президент Ассоциации тенниса Соединенных Штатов Катрина Адамс, президент Французской федерации тенниса Бернард Джудичелли и президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

«Все четыре старших руководителя активно вносят свой опыт в работу Совета ITF. Рене Штаммбах и Катрина Адамс задействуют свои компетенции, полученные в течение предыдущих четырех лет в качестве вице-президентов ITF, а председатель Большого шлема Бернард Джудичелли и успешный бизнес-лидер Булат Утемуратов дополнительно привносят огромные знания как из самого мира тенниса, так и извне. Эти четыре человека получили наибольшее количество голосов по результатам голосования Ежегодного генерального собрания. Они будут помогать мне как президенту в реализации нашей стратегии ITF-2024 и в продолжении трансформации тенниса», - пояснил Дэвид Хаггерти.

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Ключевые слова: Спорт,
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