Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Глава Федерации футбола Франции временно отстранен от должности

11 Января 2023, 21:04
Глава Федерации футбола Франции временно отстранен от должности

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 81-летний глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отстранен от должности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Издание Le Journal di Dimanche приводит подробности: Ноэль Ле Гре по согласованию с исполнительным комитетом FFF, собравшимся сегодня в Париже, принял решение отказаться от своих обязанностей президента федерации до окончательного аудита, проводимого Министерством спорта Франции. Первоначально его мандат был рассчитан до 2024 года.

Исполняющим обязанности президента Федерации футбола Франции стал Филипп Диалло, занимавший пост вице-президента организации.

Ранее Ноэль Ле Гре подвергся критике за слова о бывшем игроке сборной Франции Зинедине Зидане. Глава Федерации футбола резко прокомментировал информацию о возможном назначении «звезды» французского футбола на пост главного тренера сборной Бразилии. Позже Ноэль Ле Гре извинился за собственные высказывания.


Фото: FRANCK FIFE / AFP


Новости по теме
Многократный чемпион мира и Европы Ринер провел тренировку с казахстанскими дзюдоистами
Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске
Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован
Теги:
Читайте также
Многократный чемпион мира и Европы Ринер провел тренировку с казахстанскими дзюдоистами
Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован
Сборная Казахстана U-17 примет участие в Кубке развития в Минске
Профсоюзы Франции призвали к забастовке из-за предложений правительства по пенсионной реформе
Главным тренером ФК «Тобол» назначен сербский специалист
Франция планирует поднять пенсионный возраст до 64 лет
Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана
Профсоюзы Франции объявили мобилизацию против пенсионной реформы
Новости партнеров
Популярное
1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области

Лента новостей