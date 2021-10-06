Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в соцсетях

МЕНЛО-ПАРК. КАЗИНФОРМ - Извинения Марка Цукерберга за семичасовой сбой в работе социальных сетях Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger вызвали разные реакции у пользователей. Некоторые из них были возмущены извинениями Цукерберга, обвинив его в недостаточном раскаянии, некоторые высмеяли, обвинив главу Facebook в неуважении пользователей, однако нашлись и те, кто насладился сбоем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily mail.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger доступны на данный момент», - сообщил Цукерберг, добавив: «Приношу извинения за сегодняшний сбой. Знаю, насколько вы полагаетесь на наши серверы, чтобы быть на связи с людьми, кто дорог для вас».

Из-за технического сбоя, который произошел в результате внутренней технической неполадки, а не в результате нападения хакеров, состояние Цукерберга упало на 7 миллиардов долларов.

В компании сообщили, что сбой произошел в результате неисправного обновления, отправленного к основным серверам, в результате чего пострадали электронные инженерные инструменты и сервисы обмена информацией, даже электронные замки на дверях отключились.

Сообщается, что инженеры отправились к центрам хранения и обработки данных для ручной перезагрузки серверов, однако не могли попасть внутрь. Проблема разрешилась только после шести часов «борьбы» инженеров с собственной инфраструктурой компании.

Согласно инсайдеру, проблема также была усложнена тем, что большинство сотрудников компании до сих пор работают из дома, тем самым потратив больше времени для того, чтобы добраться до центров.

Тем временем, в связи со сбоем акции компании Facebook упали на пять процентов. Миллионы пользователей переключились на Reddit и Twitter.

В понедельник в компании объяснили, что причиной сбоя явилась изменения в конфигурациях в основных маршрутизаторах, которые координируют сетевой трафик между центрами хранения и обработки данных.

В компании сообщили о каскадном эффекте в коммуникации между центрами, что вызвало остановку в работе серверов.

Сообщается, что неисправность была исправлена при помощи ручной перезагрузки серверов компании.

Вечером в понедельник в своем Twitter-аккаунте компания привела свои извинения людям и бизнесам во всем мире, деятельность которых зависит от компании.

Главный технический директор компании выразил извинения в связи со сбоем, который обошёлся компании в 50 миллиардов долларов.