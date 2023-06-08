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Глава EXA International высоко оценил стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Автор:  
Татьяна Кудренок
8 Июня 2023, 12:16
Глава EXA International высоко оценил стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель компании EXA International Кристиан Мергелис, прибывший в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, в мобильной студии телеканала Jibek Joly поделился своими мыслями о будущем Казахстана, его планах по диверсификации экономики и достижению углеродной нейтральности к 2060 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря об истории многолетнего партнерства EXA International и Казахстана, Кристиан Мергелис рассказал, что компания существует в Казахстане уже давно. По сути, компания участвовала в организации первой встречи международных инвесторов в Алматы в 1990-х годах.

«Прибыли несколько американских инвесторов, и они вложили деньги в сырье, в нефть и газ. С тех пор я неоднократно бывал здесь, чтобы продвигать инвестиции европейских и американских компаний в эту страну», — сказал спикер.

Говоря о том, как Казахстан может уменьшить свою зависимость от нефти и газа и диверсифицировать свою экономику, Кристиан Мергелис заявил, что у страны есть два пути. Одним из них является преобразование нефти и газа и сырья в готовую продукцию. И второй путь - это создание новых отраслей с новыми технологиями, особенно отраслей, где стоимость транспортировки незначительна.

К. Мергелис считает, что шансы Казахстана на цифровизацию экономики высоки. «Потому что у вас есть ряд хорошо образованных людей, которые легко могут позаботиться об этих новых разработках и улучшить технологии ИИ», — отметил он.

Отвечая на вопрос о мерах, предпринятых EXA International для обеспечения экологической ответственности в своей деятельности в Казахстане, ее глава подчеркнул, что это очень важный вопрос.

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«Обычно мы продвигаем отрасли, в которых высоко местное содержание. И, во-вторых, что касается экологии, мы продвигаем компании, которые ставят себе высокую экологическую планку и которые могут легко работать в этом вопросе», — добавил он.

Кристиан Мергелис также высоко оценил стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

«Я думаю, что это очень амбициозно. Мы должны быть амбициозными. Я думаю, что прогресс будет достигнут в ближайшем будущем, потому что все страны стремятся к этому», — подчеркнул спикер.

В заключение Кристиан Мергелис высоко оценил инициативу Правительства Казахстана по проведению Международного форума Астана.


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