Глава Еврокомиссии посетит Киев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня совершит визит в столицу Украины, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Twitter У. Ляйен в пятницу утром написала, что выезжает в город Киев. Сообщение в соцсети сопровождается фотографией европейской делегации на железнодорожном перроне.

Также главу высшего органа исполнительной власти ЕС будет сопровождать Верховный представитель ЕС по международным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

Ожидается, что высокопоставленные представители Евросоюза проведут личную встречу с президентом Украины В. Зеленским.