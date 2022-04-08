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Глава Еврокомиссии посетит Киев

Автор:  
Арнур Рахимбеков
8 Апреля 2022, 13:52
Глава Еврокомиссии посетит Киев

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня совершит визит в столицу Украины, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Twitter У. Ляйен в пятницу утром написала, что выезжает в город Киев. Сообщение в соцсети сопровождается фотографией европейской делегации на железнодорожном перроне.

Также главу высшего органа исполнительной власти ЕС будет сопровождать Верховный представитель ЕС по международным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

Ожидается, что высокопоставленные представители Евросоюза проведут личную встречу с президентом Украины В. Зеленским.


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