Глава Еврокомиссии получила первую вакцину от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила первую вакцину от коронавирусной инфекции «Pfizer/BioNTech», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ее пресс-секретаря, У.Ляйен получила инъекцию в рамках бельгийской кампании вакцинации.

«После того как мы прошли рубеж в 100 млн прививок в ЕС, я рада, что сегодня также получила свой первый укол вакцины от COVID-19», - отметила глава Еврокомиссии.

Кроме того, немецкие СМИ сообщают, что свою первую прививку (AstraZeneca) в пятницу собирается сделать канцлер ФРГ А.Меркель.

Глава кабмина Германии (66 лет) входит в категорию лиц, которым могут провести вакцинацию именно этим препаратом.