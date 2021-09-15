Глава Еврокомиссии: Наш главный приоритет - ускорить глобальную вакцинацию

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбурге продолжает работу пленарная сессия Европейского парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед депутатами Европарламента с ежегодной речью «О положении Европейского Союза».

В своем выступлении У. Ляйен отметила результаты работы Еврокомиссии за прошедший год в борьбе с COVID-19 и неблагоприятными экономическими последствиями, которые повлекла пандемия коронавируса.

С ее слов, времена коронавируса еще не закончились. «В нашем обществе по-прежнему много горя, поскольку пандемия затягивается» - сказал глава Еврокомиссии.

«Наш первый и самый неотложный приоритет - ускорить глобальную вакцинацию. Поскольку в странах с низким уровнем доходов применяется менее 1% мировых запасов вакцин; масштабы несправедливости и уровень срочности очевидны. Это одна из важнейших геополитических проблем современности», - сказала У. Ляйен.

В связи с этим, Евросоюз инвестирует 1 млрд евро в наращивание мощностей по производству мРНК вакцин в Африке. Европа окажет дополнительную помощь в размере 200 млн доз против COVID-19 к середине 2022 года.

«Это вложение в солидарность, а также в глобальное здоровье» - сказала глава Еврокомиссии.