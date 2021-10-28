Глава Еврокомиссии: Надеюсь, к середине 2022 года мы обеспечим глобальный уровень вакцинации в 70%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о борьбе с пандемией COVID-19 накануне саммита «Большой двадцатки», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году встреча лидеров двадцати развитых стран мира состоится в Риме.

У.Ляйен отметила, что мир должен быть лучше подготовлен к будущим пандемиям.

«Для этого нам необходимо адекватное финансирование и укрепление существующего глобального управления здравоохранением с помощью Всемирной организации здравоохранения. Я надеюсь, что к середине 2022 года мы все сможем обеспечить глобальный уровень вакцинации 70%. Евросоюз сыграет свою роль. Более 3,5 млрд доз вакцин должны быть произведены в ЕС в следующем году. Большинство медикаментов будет отправлено за границу», - сказала У.Ляйен.