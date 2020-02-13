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Глава Еврокомиссии даст показания в Бундестаге по делу о коррупции

13 Февраля 2020 16:42
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Глава Еврокомиссии даст показания в Бундестаге по делу о коррупции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг даст показания перед следственным комитетом Бундестага, который расследует возможные нарушения при привлечении внешних консультантов во время ее пребывания на посту министра обороны ФРГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated press.

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Фон дер Ляйен была министром обороны Германии с конца 2013 года до ее неожиданного выдвижения в июле прошлого года на пост главы исполнительного органа Европейского союза.

Речь идет о парламентском расследовании в Бундестаге по делу о многомиллионных контрактах с консалтинговыми фирмами, которые оборонное ведомство страны распределяло под ее руководством.

Следствие предполагает, что некоторые консультанты имели привилегированный доступ к чиновникам министерства, которые помогли им обойти правила и выиграть контракты на миллионы евро.

К тому же депутаты германского парламента выяснили, что Урсула фон дер Ляйен удалила со своего служебного телефона все данные, которые могли бы послужить уликами в этом деле.

Следственный комитет на протяжении года заслушал более 30 свидетелей.


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Ключевые слова: Евросоюз,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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