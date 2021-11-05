Глава Еврокомиссии: Центральная Азия уже страдает от последствий изменения климата

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня у меня для вас очень простое послание. Центральная Азия имеет значение для Европы. А Европа имеет значение для Центральной Азии. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии У.Ляйен перед участниками экономического форума «ЕС – ЦА», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«За тридцать лет, прошедших с момента обретения вами независимости, экономики стран Центральной Азии росли почти безостановочно до тех пор, пока пандемия не поразила всех нас. Наше сотрудничество может помочь перезапустить ваш двигатель экономики. И в то же время он может сделать экономику стран Центральной Азии более сильной, справедливой и устойчивой в долгосрочной перспективе.

Это именно то, к чему мы стремимся и в Европе. Мы вкладываем огромные средства в наш план восстановления, чтобы изменить нашу экономику. Мы ускоряем переход на чистую энергию. Мы подключаем больше людей и компаний к цифровой инфраструктуре. И мы продвигаем решительные реформы, которых европейцы требовали на протяжении многих лет.

Экологичное восстановление, цифровизация и более благоприятный деловой климат - это также три пункта сегодняшней повестки дня (Форума). Европа обладает беспрецедентным опытом во всех этих областях. И мы предлагаем более тесное сотрудничество всем странам Центральной Азии в наших общих интересах.

Вице-президент Валдис Домбровскис в своем выступлении изложит несколько предложений для достижения этой цели. И он также расскажет вам больше о нашей новой стратегии подключения под названием Global Gateway Europe.

Но позвольте мне быстро пройтись по трем темам нашей повестки дня.

Сначала о «зеленом» восстановлении. Центральная Азия уже страдает от последствий изменения климата. Этим летом засуха уничтожила урожай, погубила животных и опустошила водоемы. Но Центральная Азия также обладает огромным неиспользованным потенциалом возобновляемых источников энергии. При правильных инвестициях ваш регион может стать менее зависимым от угля и других ископаемых видов топлива, создавая качественные рабочие места и очищая воздух, которым вы дышите. Давайте работать вместе, чтобы «зеленые» инвестиции могли способствовать восстановлению экономики.

Во-вторых, цифровизация. Ответ на этот вопрос заключается не только в создании новой инфраструктуры, но и в улучшении правил и положений для цифрового рынка. Европе есть что предложить в этом отношении, потому что это то, что мы делаем у себя дома. Европейский путь к цифровизации ставит во главу угла людей, компании и их права. Это то, что мы «кладем на стол».

В-третьих, о деловой среде. Европа уже является крупнейшим иностранным инвестором и торговым партнером многих ваших стран. Европа является источником, местом назначения одной трети ваших международных торговых потоков.

Тем не менее, я убеждена, что есть потенциал, чтобы сделать наше партнерство еще сильнее. И для этого компании хотят знать, что они могут конкурировать на равных условиях. Что они могут доверять судебной системе и принципам верховенства закона. Это также основа модели устойчивого роста, которая создает рабочие места и обеспечивает процветание в Центральной Азии как для вашего народа, так и для будущих поколений. Все эти принципы будут в основе нашей новой стратегии взаимодействия Global Gateway Europe.

Global Gateway Europe будет инвестировать в наши общие интересы. Мы хотим создавать ссылки, а не зависимости. А Центральная Азия по определению является глобальными воротами. Вы стоите в центре Евразии. Ваше процветание важно для Европы. И я убеждена, что наше партнерство действительно может иметь значение и для ваших людей.

Спасибо, и позвольте мне пожелать вам отличного экономического форума «ЕС-Центральная Азия», - сказала Урсула фон Ляйен.