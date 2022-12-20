Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы

20 Декабря 2022, 13:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Председатель правления Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий обозначил главные проблемы современной журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема в том, что на сегодня источников информации очень много, и справиться с ними невозможно. У нас есть большая проблема с измерением реальной аудитории, мы не до конца понимаем, как и что работает», - сказал Андрей Быстрицкий, выступая на первом Центрально-Азиатском медиафоруме, стартовавшем в Астане.

Эксперт добавил, что проблем на самом деле в медиасфере очень много.

«Самая главная проблема заключается в том, что из-за большой массы источников информации, в хаосе, океане информации, навигация очень затруднена и происходит стирание различий между разными уровнями медиа. Есть, условно говоря, какой-либо журнал, где печатаются какие-либо солидные тексты, и есть умозрительная газета, где заметки написаны в таком сите, чтобы их мог прочесть человек, который вчера научился читать и вообще ничего не знает. Понятно, что существует проблема преподнесения той же аналитической, важной, существенной информации на разные аудитории», - подчеркнул Андрей Быстрицкий.

По мнению спикера, в такой ситуации есть какие-то инструменты, хотя общей рецептуры не существует. Но пытаться сделать информацию более или менее релевантной можно.

«Можно придумывать разные способы. В целом задача людей, которые используют аналитическую информацию - подхлестнуть интерес к своей программе и увеличить ее аудиторию. А задача людей, которые пытаются эту информацию воспроизвести, понять, что происходит в реальности - растолковать, чтобы было понятно. Но на сегодня вопросов больше, чем ответов. Каждый раз надо выбирать, к кому ты обращаешься и какова твоя целевая аудитория», - резюмировал Андрей Быстрицкий.