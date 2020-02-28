Глава дипломатии ЕС: Есть риск международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить продолжающуюся эскалацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом он в пятницу написал в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Текущая эскалация в Идлибе должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает гуманитарные проблемы и создает опасность для гражданского населения», - написал Боррель.
«ЕС призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми соответствующими участниками», - добавил глава европейской дипломатии.
- Совет Европы отмечает усиление ультранационализма и ксенофобии
- Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Сирией
- В Дании и Эстонии подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
- Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Латинской Америке и Финляндии
- Румыния объявила о первом случае заражения коронавирусом
- Новая эра партнерства между Казахстаном и Европейским союзом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана