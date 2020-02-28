Глава дипломатии ЕС: Есть риск международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить продолжающуюся эскалацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом он в пятницу написал в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая эскалация в Идлибе должна немедленно прекратиться. Есть риск скатиться к большой открытой международной военной конфронтации. Это также вызывает гуманитарные проблемы и создает опасность для гражданского населения», - написал Боррель.

«ЕС призывает все стороны к быстрой деэскалации и сожалеет о гибели людей. ЕС рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов в сфере безопасности. Мы на связи со всеми соответствующими участниками», - добавил глава европейской дипломатии.



