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Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области
17 Октября 2022, 17:53

Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области назначили руководителя департамента экономических расследований АФМ, передает МИА «Казинформ».

«Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Абайской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Нурлан Каримов «, - сообщили в пресс-службе АФМ.


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