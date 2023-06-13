Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Посольство Казахстана в Бельгии в связи с объявленным Днем общенационального траура направил соболезнования глава делегации по странам Центральной Азии и Монголии Европейского парламента Томаш Здеховский, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, из-за моего присутствия в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента я не могу лично подписать книгу соболезнований в посольстве Казахстана в Брюсселе», - написал по электронной почте европейский депутат.

«Пишу, чтобы выразить свои глубочайшие соболезнования народу Казахстана в связи с трагической гибелью 14 работников лесного хозяйства в результате пожара в резервате «Семей орманы». Присоединяюсь к нации в трауре и выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам. Пожалуйста, передайте также мои соболезнования Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Объявление им 12 июня 2023 года Днем общенационального траура демонстрирует единство и солидарность казахского народа перед лицом такой трагедии», - отметил Томаш Здеховский.

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в посольстве Казахстана в Бельгии, сегодня в здании приспущен государственный флаг. Жители европейской столицы и зарубежные дипломаты посещают дипмиссию РК для выражения соболезнования и оставления записей в книге соболезнований.