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    15:36, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава ЦИК встретился с костанайской молодежью

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Назначенный в январе на должность главы Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров регион за регионом объезжает в целях ознакомления и сбора информации касательно модернизации избирательного процесса. Десятым по счету регионом посещения стала Костанайская область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне глава ЦИК провел встречу с населением Садчиковского сельского округа Костанайского района, а также побеседовал с общественностью области.

    Сегодня Нурлан Абдиров встретился с костанайской молодежью. Открывая встречу, глава ЦИК отметил, что после январских событий Казахстан сильно изменился, запросы также изменились. Президент поставил цель строительства нового Казахстана. И это, по его словам, касается и модернизации избирательного процесса.

    «Каждую неделю в Казахстане в разных регионах избираются акимы. Это перманентный процесс. Мы как ЦИК хотим понять, что изменилось», - отметил Н. Абдиров. Важный вопрос – это и участие молодежи в выборах, так как граждане до 35 лет – 36% от всех избирателей».

    У присутствующих также была возможность задать интересующие вопросы. Они касались электронного голосования, прозрачности выборных процессов, а также активного участия молодежи в голосовании.

    Н. Абдиров прокомментировал возможность внедрения электронного голосования. Он напомнил, что в свое время внедрение аналогичной системы «Е-сайлау» не увенчалась успехом. Представители старшего поколения тогда были склонны пользоваться традиционным методом голосования. По факту – бюджетных средств было потрачено много, а не деле – система не заработала должным образом.

    «Когда я был на приеме у Главы государства, этот вопрос тоже обсуждался. Сейчас мнения противоречивые. Я хочу понять, какая доля населения пойдет на электронное голосование, поэтому мы и встречаемся с населением в регионах»,- сказал глава ЦИК.

    Он также отметил, что этот вопрос будет глубоко изучен. В частности, планируется проведение социологического исследования. И в случае, если будут хорошие показатели и доля желающих воспользоваться электронным голосованием будет достаточной, возможно, внедрение системы электронного голосования будет актуализировано.


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    Регионы Казахстана ЦИК Послание Президента РК-2022 Костанайская область Общество Выборы Молодежь Послание Президента РК
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