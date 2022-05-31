31 Мая 2022 21:25

Глава ЦИК призвал население помогать сельским акимам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров призвал население оказывать поддержку и всячески помогать в работе избранным акимам сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Мы были в городе Кошетау Акмолинской области. В ходе встречи с населением один аксакал заявил: «Какая разница, что выбирать, что назначать, что с них спросишь – это акимчики». Не скрою, меня задели эти слова. Я сказал, как можно называть их акимчиками, это люди, которые стоят на передних ступенях власти, они во многом обеспечивают вашу жизнедеятельность. Они 24 часа в сутки находятся рядом с вами. Акимы сел находятся не близко, акимы областей еще дальше, а они рядом с вами решают ваши проблемные вопросы. Почему вы так их принижаете? Вы же сами избрали их и должны оказать уважение, поддерживайте, помогайте им в работе», - заявил Нурлан Абдиров в ходе обучающего семинара «Молодежь и референдум» на базе Академии государственного управления при Президенте РК.

Он также добавил, что в селе Садчиковка Костанайской области, наоборот, население просит не ставить ограничения по выборности акимов. По их словам, избранный аким уже работает на своей должности 10 лет и всех устраивает, но по законодательству он не может избираться на третий срок.

Ранее председатель ЦИК сообщил, что в числе избранных 25 июля прошлого года акимов есть те, кто через полгода покидают свою должность добровольно.