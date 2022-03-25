Глава Центризбиркома встретился с представителями общественности Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау, в здании областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, состоялась большая встреча председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов Мангистауской области. В мероприятии приняли участие 260 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Одной из важных тем для обсуждения на встрече было Послание Президента народу Казахстана в части модернизации избирательного процесса. Особое внимание участников было уделено вопросам введения мажоритарной и пропорциональной избирательных систем, электронного голосования, формирования единого электронного реестра избирателей.

Кроме того, были затронуты вопросы о необходимости обеспечения открытости и гласности электорального процесса, в т.ч. деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий, повышения статуса национальных наблюдателей, их прав и полномочий, оснащения избирательных участков камерами видеонаблюдения.

Представители общественности выдвинули предложения по совершенствованию инфраструктуры избирательных участков с обеспечением их физической доступности и оснащения с учетом потребностей избирателей с инвалидностью, созданию оптимальных условий для голосования избирателям, работающим вахтовым методом на нефтяных месторождениях области.

Также участники встречи подчеркнули необходимость повышения правовой грамотности и электоральной культуры молодежи, что было поддержано председателем ЦИК. «На встречах в регионах я заметил интерес и вовлеченность молодежи в обсуждение вопросов избирательного процесса, она предлагает свои креативные идеи. Наша задача – поддерживать ее в этом, обучать и давать правильные направления», - отметил он.

Кроме того, представители общественности считают, что важно и нужно обсуждать с населением все новые поправки в Конституцию Республики Казахстан и выборное законодательство перед их принятием. Также было высказано пожелание, чтобы такие обсуждения и разъяснения проводились, в первую очередь, на государственном языке.

По итогам встречи представители общественности выразили благодарность руководству Центризбиркома за проявленную инициативу по организации открытой площадки, где участникам избирательного процесса была предоставлена возможность выразить свое мнение и выдвинуть ряд конкретных предложений по совершенствованию электорального процесса.

В этот же день в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова состоялась встреча главы ЦИК со студентами вуза и колледжа, на которой были обсуждены многие актуальные вопросы электорального процесса.

Студенты проявили интерес по таким вопросам, как обеспечение тайны голосования, открытости и общественного мониторинга избирательного процесса, по вопросам прав и полномочий членов избирательных комиссий. Они задавали вопросы о том, что именно недопустимо делать членам избиркомов при осуществлении своей деятельности, кто из граждан не может участвовать в выборах.

Кроме того, было дано разъяснение молодежи в части законодательных требований в отношении кандидатов в сельские акимы, могут ли бывшие акимы в последующем участвовать в предвыборной гонке, где можно ознакомиться с предвыборными программами политических партий в период выборов.

Также состоялась активная дискуссия по введению блокчейн-технологий, электронного голосования в будущих избирательных кампаниях. По мнению некоторых студентов, применение данных современных технологий может обеспечить доступность голосования для всего электората, оперативность подведения его итогов, а также повысить доверие избирателей к институту выборов. При этом, отдельными участниками встречи было выражено мнение, что электронное голосование несет в себе риски для обеспечения безопасности и сохранности тайны голосования. Со стороны студентов было озвучено предложение во время выборов Президента проводить предвыборные дебаты с обязательным участием самих кандидатов, а не их доверенных лиц.

По итогам встречи Нурлан Абдиров выразил признательность молодежи за активный и заинтересованный диалог.

Все встречи председателя Центризбиркома с общественностью Мангистауской области, как и в других регионах, транслировались в онлайн-режиме на официальной странице Региональной службы коммуникаций в социальной сети Instagram, а также на странице телеканала «Актау» в Facebook.

Следует отметить, до Мангистауской области аналогичные встречи Председателя ЦИК были проведены в Кызылординской, Атырауской, Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также в г. Нур-Султане. Следующая рабочая поездка запланирована в Жамбылскую область 28 марта т.г.