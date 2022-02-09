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Глава Центризбиркома вручил удостоверение и нагрудный знак депутату Сената Ляззат Калтаевой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» вручил удостоверение и нагрудный знак депутату Сената Парламента Ляззат Калтаевой, назначенному Указом Президента Республики Казахстан.Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров вручил удостоверение и нагрудный знак депутату Сената Парламента Ляззат Калтаевой. Об этом передает МИА «Казинформ».
В ходе вручения Нурлан Абдиров подчеркнул многолетнюю активную деятельность Ляззат Калтаевой в составе Рабочей группы при Центризбиркоме по обеспечению избирательных прав инвалидов, а также ее вклад в расширение возможностей для равноправного участия лиц с инвалидностью в жизни общества.
Также председатель Центризбиркома отметил, что по инициативе Главы государства в выборном законодательстве при формировании партийных списков теперь предусмотрено включение лиц с инвалидностью в обязательную 30%-ная квоту, наряду с женщинами и молодежью.
«Политическое продвижение лиц с инвалидностью в состав Парламента в контексте политики Президента «Жаңа Қазақстан» является важным показателем движения страны к обществу равных возможностей», - подчеркнул Нурлан Абдиров.
В завершение Нурлан Абдиров пожелал Ляззат Калтаевой дальнейших успехов в работе в Высшем представительном органе законодательной власти.
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