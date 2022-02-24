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Глава Центризбиркома побывал с рабочей поездкой в Атырауской области

24 Февраля 2022 19:28
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Глава Центризбиркома побывал с рабочей поездкой в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 22-23 февраля состоялась рабочая поездка главы Центризбиркома Нурлана Абдирова в Атыраускую область, передает МИА «Казинформ».

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22 февраля он встретился с избранным 25 июля 2021 года акимом и жителями Сарайшикского сельского округа.

Жители села рассказали о прошедших выборах. По их мнению, введение института прямой выборности акимов себя оправдывает. Возможность для сельчан самим сделать свой выбор повышает требования к избранному ими акиму и безусловно влияет на уровень доверия к власти на местном уровне.

Избранный аким Жексенбай Пазулов также поделился своим опытом участия в выборах и предложил обязательно проводить прямые дебаты с участием всех кандидатов на должность акима села. Также он выразил мнение, что для эффективного управления и качественного выполнения своих обязанностей сельским акимам необходимо иметь высшее образование, профессиональный опыт в местном государственном управлении, навыки по работе с нормативно-правовыми актами и бухгалтерией.

По итогам встречи жители села выразили признательность Центризбиркому за предоставленную им возможность ведения прямого с ним диалога по вопросам избирательного процесса.

23 февраля председатель ЦИК встретился с представителями политических партий, НПО, лидерами общественного мнения, журналистами, блогерами, членами избиркомов региона.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по самым разным вопросам совершенствования избирательного процесса. В частности, были обсуждены такие темы, как развитие политической конкуренции, открытость и прозрачность выборов, введение цифровых технологий, повышение статуса наблюдателей, работа избиркомов по обеспечению необходимых условий для избирателей с инвалидностью.

В этот день также прошла встреча Нурлана Абдирова с молодыми избирателями - студентами вузов и колледжей Атырау.

Участниками выдвинут ряд конкретных предложений по модернизации избирательного процесса. Так, студентами предложено проведение выборов с применением блокчейн-технологий, использование социальных сетей в качестве агитационных площадок для проведения предвыборной агитации кандидатов и политических партий, информирование избирателей в новом формате. Следует отметить, что среди молодежи были и те, кто выразил желание стать волонтерами на предстоящих электоральных процессах.

По итогам встречи председатель ЦИК выразил благодарность студентам за состоявшийся открытый диалог и подчеркнул, что «молодежь - это будущее Нового Казахстана и ее активное участие в электоральном процессе особенно важно на нынешнем этапе развития нашей страны».

На всех встречах участники высказали свои мнения в отношении требований законодательства к кандидатам на выборные должности. За исключением отдельных участников, абсолютное большинство твердо высказалось за наличие у кандидатов высшего образования, опыта работы на государственной службе или выборных должностях. Вместе с тем, по их мнению, к выборам не должны быть допущены кандидаты, имеющие непогашенную и неснятую судимость, а также совершившие коррупционные правонарушения. Кроме того, участники считают, что кандидаты на должность Президента также обязательно должны быть гражданами Республики Казахстан, постоянно проживать на ее территории и проходить лингвистические процедуры по установлению свободного владения государственным языком. Депутаты Мажилиса и маслихатов, избранные по партийным спискам, не могут переходить из одной политической партии в другую.


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#Атырауская область   #Выборы   #ЦИК  
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