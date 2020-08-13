Глава АЗЕРТАДЖ: Путь развития Казинформа отражает историческую летопись Казахстана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Аслан Асланов поздравил коллектив Международного информационного агентства «Казинформ» со 100-летним юбилеем. Об этом передает МИА «Казинформ».

«От имени коллектива «АЗЕРТАДЖ» и от себя лично поздравляю вас со 100-летним юбилеем Казинформа. Столетний путь развития Казинформа, одного из важных новостных агентств региона, отражает историческую летопись Казахстана – дружественной и братской для Азербайджана страны. Вступление вашего агентства, уверенно шагающего в мировом информационном пространстве во второе столетие, означает открытие новой страницы к прогрессу.

«АЗЕРТАДЖ» и Казинформ долгое время продолжают тесные дружественные связи и сотрудничество, оказывают друг другу поддержку и сотрудничают в рамках Организации новостных агентств Азии и Тихого океана и других международных информационных организаций. Уверен, что наши тесные партнерские отношения в информационной сфере и впредь будут вносить вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя братскими народами, в углубление сотрудничества между нашими странами во всех сферах.

Сегодня в единстве и солидарности тюркского мира ощущается больше потребности, чем когда бы то ни было. Мы, работники медиа, можем ответить на этот вызов времени совместными усилиями. Считаю, что наши агентства, являющиеся ровесниками, как Казинформ, так и «АЗЕРТАДЖ», готовы к этому.

Еще раз поздравляю вас со знаменательным юбилеем, желаю всем сотрудникам «Казинформ» здоровья, все новых и новых успехов. Со столетним юбилеем!» - говорится в тексте поздравления.