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Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 23:43
Глава АСПиР и представители ОЭСР обсудили форматы сотрудничества Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев встретился с руководителем отдела Евразии Секретариата по глобальным отношениям Организации экономического сотрудничества и развития Уильямом Томпсоном и руководителем подразделения Центральной Азии Грегори Леконтом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части исследовательской и аналитической работы для формирования национального доклада по реформам. Также предметом обсуждения был Action plan на 2022-2025 годы и мониторинг процедуры вступления стран-участников в ОЭСР.

Как отметил Асет Иргалиев, в этом году Агентство представит первый Национальный доклад по реформам, в котором будет отражена целостная картина и логика политических и экономических реформ в Казахстане.

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В свою очередь Уильям Томпсон рассказал о процессе реализации сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством и ОЭСР до 2026 года, а также Action Plan на 2022-2025 гг., где определены приоритетные сферы, направленные на имплементацию стандартов ОЭСР.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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