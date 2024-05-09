Катар изучает возможность строительства ГЭС на востоке Казахстана

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов находится в Катаре с официальным визитом, здесь он провел встречу с руководством крупной энергетической компании Nebras Power, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Стороны обсудили строительство ГЭС на востоке Казахстана на реке Иртыш, ее мощность составит до 350 Мвт.

Жакупов подчеркнул, что команда АО «Самрук-Қазына» приложила большие усилия, чтобы добиться прогресса в данном проекте.

По его словам, сейчас в «Самрук-Энерго» разрабатывают предварительное технико-экономического обоснование проекта (предТЭО), эту работу планируется завершить к сентябрю текущего года. В рамках документа будет также определена предварительная стоимость проекта.

Nebras Power - крупнейшая энергетическая и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Основные инвестиции компании сосредоточены на быстро развивающихся рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки к югу от Сахары, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки.

Фото: Официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына»

Кроме того, глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов встретился в Катаре с руководством крупнейшего катарского конгломерата Power International Holding (PIH). Стороны обсудили текущий статус совместных проектов: