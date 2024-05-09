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    08:20, 09 Май 2024 | GMT +6

    Катар изучает возможность строительства ГЭС на востоке Казахстана

    Глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов провел встречу с руководством Nebras Power
    Фото: Официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына»

    Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов находится в Катаре с официальным визитом, здесь он провел встречу с руководством крупной энергетической компании Nebras Power, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    Стороны обсудили строительство ГЭС на востоке Казахстана на реке Иртыш, ее мощность составит до 350 Мвт.

    Жакупов подчеркнул, что команда АО «Самрук-Қазына» приложила большие усилия, чтобы добиться прогресса в данном проекте.

    По его словам, сейчас в «Самрук-Энерго» разрабатывают предварительное технико-экономического обоснование проекта (предТЭО), эту работу планируется завершить к сентябрю текущего года. В рамках документа будет также определена предварительная стоимость проекта.

    Nebras Power - крупнейшая энергетическая и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Основные инвестиции компании сосредоточены на быстро развивающихся рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки к югу от Сахары, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки.

    Глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов провел встречу с руководством Power International Holding (PIH)
    Фото: Официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына»

    Кроме того, глава АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов встретился в Катаре с руководством крупнейшего катарского конгломерата Power International Holding (PIH). Стороны обсудили текущий статус совместных проектов: 

    • проекты по строительству газоперерабатывающих заводов
    • проекты по строительству магистральных газопроводов «Актобе-Костанай» и второй нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
    • проект по строительству парогазовой установки в Кызылординской области
    • соглашение о сотрудничестве в телекоме, а именно продажа «Мобайл Телеком Сервис» (Теле2).
    Теги:
    Минэнерго РК Катар Энергетика Ближний Восток ФНБ «Самрук Казына»
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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