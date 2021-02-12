Глава антикоррупционной службы встретился с новым послом Франции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 февраля председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев встретился с новым Послом Франции в Казахстане Дидье Канессом. В ходе беседы стороны обсудили проводимые в стране реформы, направленные на политическую модернизацию и искоренение коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Глава антикоррупционного ведомства подробно рассказал о новеллах отраслевого законодательства, отметив ответственность первых руководителей за недостаточную превентивную работу, ужесточение ответственности и отмену УДО для осужденных за коррупционные правонарушения.

Со своей стороны, г-н Канесс положительно отозвался о проводимой Агентством работе, подчеркнув улучшение позиций Казахстана в международных рейтингах.

Учитывая, что Франция входит в топ-5 инвесторов Казахстана, особый интерес дипломатов вызвал проект «Protecting business and investments». Стороны договорились укрепить взаимодействие в этом направлении и в ближайшее время организовать встречу с представителями французского бизнеса в Казахстане.

Фундамент антикоррупционного сотрудничества двух стран заложен в 2009 году на уровне межправительственного соглашения. В рамках установленных договоренностей ежегодно не менее 2-х раз в год сотрудники Агентства имеют возможность обменяться опытом и пройти обучение у французских коллег.

К примеру, в период с 25 по 29 января при поддержке Национальной школы управления (ENA) организован онлайн-семинар для сотрудников антикоррупционных органов центрально-азиатского региона и Афганистана.

В завершение встречи Посол вручил сертификаты прошедшим обучение в прошлом году. Стороны намерены и дальше продолжать делиться опытом друг с другом, в том числе посредством организации стажировок.