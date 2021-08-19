Глава Антикоррупционной службы совершил рабочий визит в Павлодарскую область
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 августа глава Антикоррупционной службы М. Ахметжанов совершил рабочий визит в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Глава ведомства и аким области А.Скаков ознакомились с работой Ситуационно-аналитического центра Павлодарской области. Центр создан для принятия оперативных управленческих решений и мониторинга, анализа и прогнозирования наиболее важных показателей развития региона. Здесь же председателю и главе региона была презентована работа информационной системы «Е-нәтиже».
Также председатель Агентства провёл совещание с активом региона. В своём выступлении он отметил, что главный приоритет в деятельности Агентства – это предупреждение и профилактика коррупции. Один из эффективных инструментов превенции – это система оценки мер работы госорганов по противодействию коррупции. К примеру, насколько обеспечивается прозрачность и законность госзакупок, состояние уголовной, административной и дисциплинарной ответственности подчиненных за коррупцию, открытость госоргана и общественное мнение. «При этом, подчеркну – принцип неотвратимости наказания за коррупцию никто не отменял. С этим злом мы будем бороться самым беспощадным образом», – указал М.Ахметжанов.
Глава ведомства также рассказал ещё об одном требовании – внедрении проектного управления во всех госорганах. «Это требование утверждено постановлением Правительства. Одно из основных направлений системы проектного управления – это «предупреждение и противодействие коррупции». Оно будет координироваться Агентством», – отметил спикер.
Далее глава Антикора ознакомился с деятельностью Центра по обслуживанию инвесторов и предпринимателей, где провёл встречу с представителями сельхозтоваропроизводителей, «КазАгро», микрофинансовых организаций в сфере сельского хозяйства. Председатель Агентства рассказал о проводимом по поручению Президента масштабном анализе сферы субсидирования в агропромышленном комплексе. В частности, были представлены промежуточные результаты проводимой работы.
Так, были выявлены факты выплаты субсидий предприятиям, не являющимся сельхозтоваропроизводителями. К примеру, в Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях предоставлены субсидии в сфере поддержки племенного животноводства почти на 1 млрд тенге 279 субъектам предпринимательства, которые вообще не имеют отношение к производству сельхозпродукции: салоны красоты, фармкомпании, аренда недвижимости, ремонт авто и т.д.
В завершении он подчеркнул, что из-за такого безразличия, халатности и отсутствия контроля со стороны управлений сельского хозяйства страдает в целом отрасль.
В свою очередь, участники встречи внесли свои предложения по обеспечению прозрачности предоставления субсидий начиная с подачи заявок до выдачи. Также были предложены меры по снижению уровня коррупции и бюрократии в вопросах предоставления субсидий, устранению препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.
Завершился визит председателя посещением Антикоррупционной службы по Павлодарской области, где он ознакомился с результатами деятельности за отчетный период и поставил ряд конкретных задач перед личным составом.
- Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации
- 6,5 млн тенге присвоили сотрудницы ломбарда в Павлодаре
- Ожоги на голове получила павлодарка из-за мобильного телефона
- До 500 звонков в сутки поступает в полицию Петропавловска
- Поджегший супругу сельчанин арестован в Павлодарской области
- Павлодарские полицейские поместили на штрафстоянки около 5 тысяч голов скота
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана