Глава Антикоррупционной службы совершил рабочий визит в Павлодарскую область

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 августа глава Антикоррупционной службы М. Ахметжанов совершил рабочий визит в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Глава ведомства и аким области А.Скаков ознакомились с работой Ситуационно-аналитического центра Павлодарской области. Центр создан для принятия оперативных управленческих решений и мониторинга, анализа и прогнозирования наиболее важных показателей развития региона. Здесь же председателю и главе региона была презентована работа информационной системы «Е-нәтиже».

Также председатель Агентства провёл совещание с активом региона. В своём выступлении он отметил, что главный приоритет в деятельности Агентства – это предупреждение и профилактика коррупции. Один из эффективных инструментов превенции – это система оценки мер работы госорганов по противодействию коррупции. К примеру, насколько обеспечивается прозрачность и законность госзакупок, состояние уголовной, административной и дисциплинарной ответственности подчиненных за коррупцию, открытость госоргана и общественное мнение. «При этом, подчеркну – принцип неотвратимости наказания за коррупцию никто не отменял. С этим злом мы будем бороться самым беспощадным образом», – указал М.Ахметжанов.

Глава ведомства также рассказал ещё об одном требовании – внедрении проектного управления во всех госорганах. «Это требование утверждено постановлением Правительства. Одно из основных направлений системы проектного управления – это «предупреждение и противодействие коррупции». Оно будет координироваться Агентством», – отметил спикер.

Далее глава Антикора ознакомился с деятельностью Центра по обслуживанию инвесторов и предпринимателей, где провёл встречу с представителями сельхозтоваропроизводителей, «КазАгро», микрофинансовых организаций в сфере сельского хозяйства. Председатель Агентства рассказал о проводимом по поручению Президента масштабном анализе сферы субсидирования в агропромышленном комплексе. В частности, были представлены промежуточные результаты проводимой работы.

Так, были выявлены факты выплаты субсидий предприятиям, не являющимся сельхозтоваропроизводителями. К примеру, в Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях предоставлены субсидии в сфере поддержки племенного животноводства почти на 1 млрд тенге 279 субъектам предпринимательства, которые вообще не имеют отношение к производству сельхозпродукции: салоны красоты, фармкомпании, аренда недвижимости, ремонт авто и т.д.

В завершении он подчеркнул, что из-за такого безразличия, халатности и отсутствия контроля со стороны управлений сельского хозяйства страдает в целом отрасль.

В свою очередь, участники встречи внесли свои предложения по обеспечению прозрачности предоставления субсидий начиная с подачи заявок до выдачи. Также были предложены меры по снижению уровня коррупции и бюрократии в вопросах предоставления субсидий, устранению препятствующих ведению бизнеса административных барьеров.

Завершился визит председателя посещением Антикоррупционной службы по Павлодарской области, где он ознакомился с результатами деятельности за отчетный период и поставил ряд конкретных задач перед личным составом.