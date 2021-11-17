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Глава Антикора выступил за создание отдельного органа, который даст независимую оценку доказательствам

17 Ноября 2021 10:58
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Глава Антикора выступил за создание отдельного органа, который даст независимую оценку доказательствам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полномочия касательно выявления и расследования экономических преступлений не должны быть в одних руках. Об этом заявил Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января текущего года Казахстан перешел на другую модель уголовного судопроизводства – это трехзвенная модель, три фильтра. То есть, каждый момент, если мы будем неверно идти, будем совершать какие-то нарушения законности, попирать права наших граждан – без прокурора любое наше процессуальное решение – это пустая бумажка, которая не имеет юридической силы, пока прокурор не согласует», - сказал Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями НПО в рамках Гражданского форума.

По его словам, из-за этого тоже идет снижение коррупционных правонарушений.

«Потому что мы раньше сами выявляли, сами расследовали, сами направляли в суд, сами предъявляли и квалифицировали их деяния. То есть, большие и неограниченные были полномочия в органах. Поэтому, даже превратились в страшилку, что «попадет в жернова Антикоррупционной службы, оттуда выйти будет очень сложно». Поэтому, мы только за то, чтобы был независимый орган, который даст независимую оценку собранным доказательствам. Нельзя, чтобы такие полномочия были в руках одного человека», - отметил глава Антикора.

«Поэтому, эта цепочка сита фильтров должна обеспечивать гарантию защиты конституционных прав наших граждан. Когда Глава государства давал поручение, он говорил, что на сегодня у начальника органов уголовного преследования, дознавателя и следователя все в одних руках. Сам выявляет, сам расследует. Такого быть не должно. Поэтому, передовой опыт стран ОЭСР сейчас у нас на вооружении», - заключил М. Ахметжанов.





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#Общество   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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