Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Глава агентства по лекарственным средствам ЕС назвал предварительные сроки вакцинации

Автор:  
Арнур Рахимбеков
15 Ноября 2020, 17:09
Глава агентства по лекарственным средствам ЕС назвал предварительные сроки вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейское агентство по лекарственным средствам планирует выработать свое решение о применении первой вакцины против нового коронавируса до конца 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Если данные о безопасности и эффективности вакцины будут обнадеживающими, мы можем дать «зеленый свет» первой вакцине к концу года и начать ее распространение с января 2021 года», - сообщил Гвидо Раси, директор Европейского агентства по лекарственным средствам.

В компетенции Европейского агентства по лекарственным средствам разрешение и контроль над медицинскими препаратами в ЕС. Решение агентства является заключительным, и позволяет лабораториям продавать лекарства на всей территории Евросоюза.

В агентстве рассчитывают, что в 2021 году будут доступны 6-7 различных вакцин от COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия закупила 300 млн доз вакцины разрабатываемой компанией Pfizer.

По словам руководителя уполномоченного органа ЕС, если вакцина будет выпущена на рынок в январе следующего года, то ее первый положительный эффект на распространение вируса будет ощутимым через пять-шесть месяцев, в основном летом 2021 года.

«Очевидно, что сразу не удастся вакцинировать всех, но мы начнем с наиболее уязвимых категорий, таких как пожилые люди и медицинские работники, которые начнут блокировать пути распространения болезни, - сказал Г. Раси.

Он считает, что более половины населения Европы нуждается в вакцинации, и чтобы увидеть снижение уровня пандемии потребуется не менее 500 млн доз.

«Чтобы вакцинировать всех, потребуется не менее года, и если все пойдет хорошо, то в конце 2021 года, у нас будет достаточная иммунизация», - уверен руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам.


Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС