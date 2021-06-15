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    15:07, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава Агентства по финмониторингу доложил Президенту о борьбе с теневой экономикой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    Президент был проинформирован о работе по сокращению уровня «теневой» экономики. Данная задача реализуется путем выработки системных превентивных мер и проведения комплексных оперативных мероприятий.

    Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о том, что на сегодня пресечена деятельность 87 преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счет-фактур на 2,8 трлн тенге. В результате принятых мер удалось снизить сумму обналиченных юридическими лицами средств на 24%. Кроме того, пресечена деятельность 10 подпольных цехов, изъято свыше 800 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции. Ликвидировано 96 незаконных игорных заведений, из незаконного оборота изъято свыше 1200 игровых автоматов, терминалов и покерных столов. Выявлено 40 фактов незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

    Глава государства поддержал инициативу по внедрению национального проекта «Айқын экономика», стратегическим приоритетом которого станет обеспечение прозрачности финансовой сферы и стимулирование выхода малого и среднего бизнеса из «теневого сектора».

    Как сообщил председатель Агентства, в 2021-2022 годах антиотмывочной системе Казахстана предстоит прохождение взаимной оценки в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма на предмет соблюдения стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

    Президент подчеркнул значимость проводимой Агентством работы по подготовке к данному мероприятию и по итогам встречи дал ряд конкретных поручений.


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