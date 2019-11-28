Глава Агентства «Хабар» рассказал, как готовились к Детскому Евровидению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин рассказал, как готовились к Детскому Евровидению, передает МИА «Казинформ».

«Ещё раз от имени Агентства «Хабар» поздравляю нашего Ержана с достойным выступлением на престижнейшем событии - Детском Евровидении. Мы испытывали большую гордость от того, как Казахстан был представлен среди европейских стран. Все были свидетелями того, как на многомиллионную аудиторию раздавалось название нашей страны при голосовании. Поэтому считаем Ержана настоящим победителем прошедшего конкурса», - сказал Председатель Агентства «Хабар» Ерлан Бекхожин.

Напомним, что Агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского Вещательного Союза, что позволило Казахстану представить своего участника на конкурсе Junior Eurovision.

«Нами была проделана огромная работа для того, чтобы этот успех состоялся. Переговоры об участии начались задолго до самого события, приложены большие организационные усилия, в которые была вовлечена команда единомышленников, искренне верившая в положительный результат», - добавил он.

В течение года Агентство провело большое количество встреч и переговоров с потенциальными спонсорами и известными деятелями, которые могли бы оказать содействие. «К сожалению, ощутимой поддержки, за исключением двух компаний, мы практически ни от кого не дождались», - заметил Бекхожин.

«Тем более интересно наблюдать за тем, как сегодня после триумфа Ержана появилось много сочувствующих и поддерживающих, а где-то даже критикующих за второе место людей. Должен сказать, что мы были бы очень рады получить поддержку этих лиц до конкурса».

Глава Агентства «Хабар» сделал подарок триумфатору прошедшего конкурса, прошедшего в польском Гливице.

«Перед отъездом Ержана в Польшу, во время одной из многочисленных встреч на «Хабаре» я сказал, что за его победу на Евровидении мы сделаем ему подарок, о котором он мечтал. Как видите, мы свои обещания выполняем», - заключил он.