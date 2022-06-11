11 Июня 2022 15:24

Глава Администрации Президента представил акима Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента представил акима области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Вторым пунктом рабочей поездки Руководителя Администрации Президента Мурата Нуртлеу по регионам стал город Семей, где он принял участие в собрании маслихатов всех уровней области Абай.

Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима области Абай – Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича.

По результатам открытого голосования, 25 депутатов поддержали кандидатуру Асхата Смаилова, а 89 отдали свой голос за Нурлана Уранхаева.

Представляя акима новообразованной области, руководитель Администрации Президента отметил, что Нурлан Уранхаев является уроженцем города Семея, а также обладает солидным опытом работы на ответственных руководящих должностях.

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что присвоение области имени великого казахского поэта Абая свидетельствует об установлении исторической справедливости, которая укрепит дух народа.

В завершение встречи руководитель Администрации Президента пожелал Нурлану Уранхаеву успехов в реализации всех возложенных на него Президентом задач на благо жителей области.