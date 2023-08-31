Глава АДГС призвал молодежь принять участие в отборе в Президентский кадровый резерв

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев призвал молодежь принять участие в отборе Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ».



Д. Жазыкбаев напомнил, что 1 сентября, стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

«Президентский молодежный кадровый резерв, как отметил Глава государства, «это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата», - отметил он.

По словам Д.Жазыкбаева, участие в отборе позволит талантливой молодежи направить свои знания и потенциал на формирование новой культуры управления.

«Приглашаю образованных, трудолюбивых молодых людей, желающих добросовестно служить на благо страны, принять участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Желаю всем удачи!» - заключил председатель АДГС.